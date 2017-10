Julm päev | Kolm ratturit kukkus Lombardia ühepäevasõidul kuristikku

Giro di Lombardia ühepäevasõidul, Sormano mäetipust laskumisel, juhtus ühes ja samas kohas kolm karmi väljasõitu.

Liialt suure hoo tõttu sõitsid vastu teepiiret ja lendasid üle ääre kuristikku Laurens De Plus (Quick-Step Floors), Jan Bakelants (Ag2r La Mondiale) ning Simone Petilli (UAE Team Emirates).

Kui De Plus pääses suhteliselt kergelt, vigastades vaid põlve, siis Bakelantsi ja Petilli seisund on märksa tõsisem. Comos asuvasse San´t Anna haiglasse toimetatud Bakelantsil tuvastati selgroovigastus, lisaks murdis belglane seitse roiet. Õnneks ei vigastanud murdunud roided kopsu. Selgroog sai kannatada nimmepiirkonnas ja selles osas seisavad ees täiendavad uuringud. Bakelantsi seisund on stabiilne, antakse teada klubi pressiteate vahendusel.

Petilli viidi sündmuspaigalt Varese haiglasse. Itaallane kaotas kukkumise järgselt teadvuse. Lisaks peahaavale vigastas ta paremat õlga ja tegi liiga selgroole. Haigas tuvastati ka kaelavigastus, mis teatud juhtudel võib olla surmav.