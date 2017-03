Kolme Balti riigi jalgratturite liidu presidendid kohtusid sel nädalal Riias. Raivo Rand, Igo Japinš ja Romualdas Bakutis arutasid, kuidas tihendada omavahelist koostööd, mille pinnalt võiks rattasport nii Eestis, Lätis kui Leedus hoogu juurde saada.

Juba sel hooajal tahetakse käima lükata noorte ja juunioride maanteeratturite Balti karikavõistlused, mis koosneks kahepäevastest etappidest. Lätis ja Leedus on sel pinnal omavaheline koostöö käimas, Eesti soovib sujuvalt liituda.

BMX-krossis toimib Eesti ja Läti sünergia, seni on päris kõrvale jäänud Leedu. Kaasata loodetakse ka teisi lähiriike, näiteks Soome. Läti näitel tasub BMX-i panustada, Baltikumist on jõutud päris maailma tippu välja.

Oluliselt keerulisem seis on trekisõiduga, kus korralik sisetrekk on kolmest Balti riigist vaid Leedus Panevežyses. Eestis jäävad trekisõidu meistrivõistlused tänavu sootuks korraldamata, lätlaste seis pole samuti kiita. Tulevikku vaadates on üks võimalik idee ühiste meistrivõistluste korraldamine. Aastaid tagasi jagasid sarnaselt kolme riigi meistrimedaleid Eesti, Läti ja Leedu parimad maanteeprofid.

Alaliitude presidentide kokkusaamisel arutati ka Balti Keti velotuuriga seonduvat. Kui mullu ühisest panustamisest asja ei saanud, siis tänavu on kõik kolm riiki valmis taas korraldusele õla alla panema. Endiselt on õhus ka variant, et korraldustiimiga liitub neljanda osapoolena ka Soome.