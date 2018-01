Jalgrattalegend: Chris Froome rikkus reegleid ja peab saama karistada

Kolmekordne Tour de France'i võitja Greg LeMond on seisukohal, et halva analüütilise leiuga dopinguküttide hambusse jäänud Chris Froome peab saama karistada, väitku tema adokaadid oma kaitsekõnes mida tahes.

1986., 1989. ja 1990. aastal maailma mainekaimal velotuuri triumfeerinud 56-aastane ameeriklane ütles ajalehele The Times antud usutluses, et ainult Froome ise on vastutav selle eest, mis tema organismis sisaldub.

Froome andis mullu septembris Hispaania velotuuril uuriniproovi, millest avastati kaks korda kõrgem astmarohu salbutamooli sisaldus. Froom on palganud end abistama tuntud dopinguadvokaadi Mike Morgani, kes on aidanud varasemalt Alberto Contadori, Johan Bruyneeli, Lizzie Deignani ja Sergio Henaod. Samuti on tema firma Morgan Sports Law teenuseid kasutanud tennisetähed Maria Šarapova ja Marin Cilic, kergejõustiklane Veronica Campbell-Brown ja endine Liverpooli jalgpallur Mamadou Sakho.

"Eksikujutelm, et salbutamool ei paranda sooritusvõimet, on tõsi vaid siis, kui seda kasutatakse vastavalt retseptile. Suukaudselt või süstides töötab see anaboolse steroidina, nagu ka klenbuterool, mida leiti Alberto Contadori proovist," rääkis LeMond.

"Sportlase kohus on reegleid järgida. Mis puudutab salbutamooli, siis ainult Chris Froome ise vastutab selle eest, mis ta endale kehasse paneb. Rattasõit põhineb eeskirjade võrdsel kohaldamisel. Kui reegleid ei järgita, õõnestab see sporti."

Froome ja tema tööandja Team Sky on lubatud doosi ületamist eitanud. Nende kaitsekõne keskendub Cyclingnewsi andmetel ilmselt salbutamooli metabolismile, mis võib inimestel erineda ning mida võivad mõjutada ka kekkonnategurid nagu dehüdratsioon. On pakutud, nagu võiks Froome väita, et ta võttis inhalaatorist kolm hingetõmmet vahetult enne dopinguproovi andmist Vuelta 18. etapil.

"Lõpetage ära!" põrutas LeMond sellise jutu peale. "See on kõige naeruväärsem vabandus, mida ma kunagi olen kuulnud. Kui ta seda väidab, siis on asi lihtne - ta rikkus reegleid ja peab vastavalt sellele karistada saaama."