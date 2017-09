Jalgratta MM paistis välja uhke, aga hiigelvõlg ähvardab halvata ala arengut Norras

Norras Bergenis lõppenud maanteejalgratturite maailmameistrivõistlused köitsid küll publikut, aga korraldajatele raha sisse ei toonud.

MM-i järgselt väljaandes Bergens Tidende ilmunud usutluses peakorraldaja, Norra Jalgratturite Liidu presidendi Harald Tiedemann Hanseniga koorus välja, et suur rahvapidu võib lõppeda majandusliku krahhiga.

Maailmameistrivõistluste eelarve oli algselt 152 miljonit Norra krooni (16,2 miljonit eurot), aga reaalsed kulutused võivad küündida kuni 220 miljoni kroonini (23,5 miljonit eurot). Kuidas selline häving, kui telepildis oli terve MM-i vältel näha tohutuid rahvamasse?

Hansen selgitab, et rahvale oli võistlusrajale ligipääs tasuta. Pühapäeval, meeste eliidi grupisõidu ajal tuvastati mobiilinumbrite registreerimiste põhjal raja ääres ja linna peaväljakul kokku üle 100 000 inimese. Vaatamata rahva ülisuurele huvile, ei suudetud end aga MM-i eel sponsoritele piisavalt atraktiivseks teha. Sponsorlepinguid nappis.

Lisaks puudulikule müügitööle said korraldajad valusa löögi Norra krooni nõrgenemisest (euro suhtes). Kui Bergen teenis Rahvusvaheliselt Jalgratturite Liidult (UCI) korraldusõiguse oli üks rida eelarves kohe olemas - 7 miljonit eurot korraldusõiguse tasuna. Toona oli see Norra kroonides 50 miljonit, valuutakursi muutusega aga tänasel päeval suisa 65 miljonit. Võrreldes planeeritud eelarvega hoobilt 15 miljoniga miinuses.

Korraldajad loodavad, et keerulises olukorras ulatavad abikäe Bergeni linn, Hordalandi vald ja maakond. Maakonna esindajad juba kommenteerisid, et nemad on oma panust suurendanud, esialgse 40 miljoni krooni (4,2 miljonit eurot) asemel toetatakse MM-i korraldust 52 miljoniga. Samas leidub üsna suur hulk kriitikuid, kes ütlevad, et kui finantsidega ümber käia ei oska, siis tuleb korraldajatel endal vastutus võtta. Kõike üritati teha liiga luksuslikult, reaalsetest võimalustest aru andmata.

Hanseni vastus kriitikale on aga üritus ise. Rahvale ju meeldis, järelikult tehti õiget asja. Bergen ja kogu Lääne-Norra said fantastilise promo. Kuidas aga klaarida võlad, kui need peaks üles jääma? Ühe lahendusena nähakse Norra Jalgratturite Liidus isikkoosseisu koomale tõmbamist, et palgaraha arvelt võlgu klaarida. Norra rattaspordile võib see tähendada valusat hoopi.