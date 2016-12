Eelmisel nädalal Belgiasse võistlema tulla tahtnud Jaapani cyclo-crossi rattur Yu Takenouchi Zaventemi lennujaamast kaugemale ei jõudnud, sest selgus, et tema 180 päeva kehtiv turistiviisa oli aegunud.

Takenouchi veetis nädalavahetuse Türgis ja sai tagasi Jaapanisse lennata pühapäeva õhtul, kirjutab spordipartner.ee.

Suure tõenäosusega on Takenouchi hooaeg sama hästi kui lõppenud, sest ta ei tohi Belgiasse siseneda enne 1. veebruari. „Tegemist on draamaga, sest Yul on lepingud võistluste korraldajatega, kes maksavad talle sõitmise eest. Yu loodab, et UCI sekkub olukorda ja ta saab Belgiasse naasta,“ rääkis sportlase mänedžer Ranjit Laevens.