Jaan Kirsipuu Eesti koondise nooremast generatsioonist: kõigile kolmele on tee lahti

Karl Patrick Lauk

Teda me nägime Tour of Estonial juba eelmisel aastal „märatsemas“. Tal on jõudu nagu loomal. Eelkõige on tal jubedalt tervist antud. See on tegelikult isegi ohtlik. Tervis on nii hea, et ta võib üle treenida. Eks seda on aegade jooksul juba juhtunud ka. Kuna tervis on nii kõva, siis ta ei jää haigeks. Aga tulemused hakkavad lonkama. Arvan, et ta ei oska veel tunnetada, kus on see limiit, palju võib treeningutel valu anda.

Tuleviku osas - kui ta on mõistlik ja areneb edasi, võib temast saada hea proff.

Ta ei ole puhas sprinter, oskab muid asju ka teha. Kui sprindis on vähe kõrgem tase, siis tal lihtne pole. Tempovõimekus on olemas, eriti raskete sõitude lõpus. Ei pea ilmtingimata ootama finišit. Tööloom on kõva. Võib-olla mitte üksi, aga väikese grupiga on ta võimeline kõik „ära tapma“.

Norman Vahtra

Testide põhjal noorema generatsiooni kõige andekam vend, aga tal on raskusi oma võimekuse realiseerimisega. Võiks tulevikus olla maailma tippsprinter, kui ta oleks pundis nahaalsem ja julgem. Praeguse seisuga tundub, et temast võiks saada finiširongide väga hea viimane mees. Tal on lisaks kiirusele väga hea tempovõimekus. Ei ole maailma klassi temposõitja, aga väga hea küljetuulte rallide mees.

Seni pole suutnud tulemuste osas i-le täppi peale panna. Tal tuleks finišiosavust Martin Laasi käest õppida. Võimekuse poolest on Vahtra isegi kiirem, aga ta ei ole nii osav ja nahaal.

Karl-Arnold Vendelin

Hea üllatus. Mees metsast, Vändrast. Väga püüdlik ja oma vanuse kohta hästi professionaalse suhtumisega. Teab, kus ta on võimeline sõitma ja saab päris rasketel sõitudel kenasti hakkama. Teatud nurgaga tõusudest läheb hästi üles, omab ka päris head finišikiirust. Väiksemast grupist on võimeline väga edukalt finišeerima. Igas mõttes hea tiimi liige.