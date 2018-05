Iirlased said Girol 31-aastase vaheaja järel etapivõidu, Kangert lõpetas peagrupis

Giro d'Italia velotuuri seitsmenda etapi võitis finišiheitluses iirlane Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) ajaga 3:45.27.

Bennettile järgnesid itaallased Elia Viviani (Quick-Step Floors) ja Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida). Viimati oli iirlane Girol võidutsenud 31 aastat tagasi, kui võidu võttis Stephen Roche.

Üldarvestuses olulisi muutusi ei toimunud. Liidrina jätkab britt Simon Yates (Mitchelton-Scott), kelle edu Tom Dumoulini (Team Sunweb) ees on endiselt 16 sekundit. Kolmas on Esteban Chaves (Mitchelton-Scott, +26 sekundit).

Tanel Kangert (Astana) lõpetas tänase etapi peagrupis 55. kohal ning jätkab üldarvestuses 18ndana, kaotust liidrile on 2.01.