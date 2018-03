Hüvasti, musid! Tour de France plaanib loobuda poodiumitüdrukutest

Maailma mainekaim jalgratta velotuur Tour de France tahab juba tänavusest aastast loobuda poodiumitüdrukutest, kes on siiani iga etapi järel võitjat autasustanud ja põsele musitanud.

Ajaleht The Times kirjutab, et Prantsusmaa velotuuri korraldajatel on laual reformiplaan, mis näeb ette poodiumimodellidest loobumist. Juhtkonna arvates on neidude kasutamine autasustamisel ajale jalgu jäänud ja sellest tuleks loobuda.

Arvatavasti kiidetakse see ettepanek juba lähiajal heaks ning 7. juulil algaval Tour de France`il kaunid neiud enam lilletseremoonial ei osale.

Eelmisel aastal otsustas sama sammu astuda ehk modellide kasutamisest loobuda Vuelta velotuur. Tänavusel aastal on suurt kõneainet pakkunud vormel-1 sarja sarnane otsus, millega loobuti nn vihmavarjutüdrukutest.