Hooletu autojuht ajas Tartus alla Pelotoni rattaklubi juhendaja

Tartus Riia tänaval juhtus eile pärastlõunal liiklusõnnetus, milles sai vigastada Pelotoni rattaklubis treeneri abina tegutsev endine jalgrattur Jörgen Matt.

Ta liikus rattaga mööda Riia tänavat kesklinna poole, kui vastassuunast vasakut pööret sooritanud masin talle otsa sõitis. Matt kukkus ja murdis vasaku rangluu. Autoroolis olnud eakam naisterahvas lihtsalt ei pannud jalgratturit tähele.

"Minu kiirus võis kergel laskumisel olla 40 km/h, autol oluliselt vähem," sõnas kannatanu, kellele hilisõhtul tehti koheselt operatsioon. "Titaanvarras paigaldati sisse. Nelja kuu pärast võib selle uuesti eemaldada," selgitas Matt ja lisas, et võinuks veelgi hullemini minna. "Metallist äärepiirded olid lähedal, aga nende otsa ma õnneks ei kukkunud."

Sportlasaastate jooksul Matt masina ette jäämisest pääses. "Liikluses on ohtlik," tunnistas ta. "Rattur ei suuda kogu aeg teiste vigu ära parandada. Küll on aga kindel, et kokkupõrke tõttu saab alati kannatada rattur, on ta siis süüdi või pole. Teine pool istub autos ja tunneb end turvaliselt."

Jörgen Matt sõitis aastate eest amatöörina Prantsusmaal ning kuulus maanteeratturina Eesti noortekoondistesse.