Tervelt viis esikohta nopiti San Juan velotuurilt Argentinas, kus etappidel võidutsesid Fernando Gaviria, Tom Boonen ja Max Richeze. Aasta esimesel nädalavahetusel saavutas Uus-Meremaa meistrivõistlustel eraldistardis esikoha Jack Bauer ning Dubai velotuuri kahel esimesel etapil on grupifinišites puhta töö teinud Marcel Kittel.

Tänase 188 km pikkuse etapi finišis edestas sakslane selge vahega Dylan Groenewegenit (LottoNL-Jumbo) ja Jakub Mareczkot (Wilier Triestina-Selle Italia). John Degenkolb oli neljas ja Mark Cavendish alles seitsmes.

Kõrgema kategooria Dubai velotuur lõpeb laupäeval, sõita on veel kolm etappi.

We'll soon publish our #DubaiTour stage report. Until then, feast your eyes with these spectacular photos: https://t.co/5bmGHWr86i @TDWsport pic.twitter.com/ZePzAkhl0B