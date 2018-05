Homme ja ülehomme Delfi TV-s | Eesti koondis tuleb Tour of Estoniale esindusliku koosseisuga, kohal ka Rein Taaramäe

Ajaloo tugevaim koondis?



Teiste seas on Eesti koondises ka tiitlikaitsja Karl Patrick Lauk, mulluse Tartu GP ja 2013. aasta Tour of Estonia võitja Gert Jõeäär ning igapäevaselt Prantsusmaa klubis Auber 93 pedaaliv Alo Jakin. Lisaks on nimekirjas Risto Raid, kes samuti esindab Prantsuse klubi, VC Rouen 76 värve, ja pool aastat tagasi loodud Cycling Tartu liidrid Norman Vahtra ning Karl-Arnold Vendelin. Tugevamatest Eesti ratturitest puuduvad Eestimaa velotuurilt Tanel Kangert, kes sõidab praegu Giro d’Italial ning Mihkel Räim ja Martin Laas, kellel on kohustused oma koduklubide ees startida Jaapani velotuuril. Eelmise aasta Eesti parimaks meesratturiks valitud Aksel Nõmmela tuleb Tour of Estoniale Hollandi kontinentaalmeeskonna Beat ridades.

Kas tegu on siiski kõige tugevama Eesti koondisega Tour of Estonia ajaloos? „Raske öelda, oleneb meeste hetkevormist ja mitmetest muudest asjaoludest. Aga üks tugevamatest on see nimekiri kindlasti,“ ütles Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu.

Kelle peale võiks Eesti koondis oma kaardid mängida? „Eelkõige on küsimus, et kes Tartu GP korralikult välja veaks. Igal juhul on meil mitu kaarti, millega mängida. Peale Taaramäe on meil ka Lauk, Jakin, Vahtra, Jõeäär – nende meeste peale võib kindel olla,“ rääkis Kirsipuu.

Kokku tuleb praeguse seisuga Tour of Estoniale ca 110 ratturit 16 meeskonnast. Tutvu tiimide ja ratturite nimekirjadega siin.

Tour of Estonia avaetapp on reedel, 25. mail sõidetav Tallinn-Tartu GP (200 km), Eestimaa velotuuri lõpetab järgmisel päeval Tartu linnatänavatel toimuv Tartu GP (173 km). Rattafestivali kulminatsioon on Ida-Euroopa suurim maanteeratturite võidusõit ehk 37. Tartu Rattaralli. Laupäeval, 26. mail peetavatele rattaralli lasteüritustele on oodata kuni 4000 last ning päev hiljem sõidetavate põhidistantside (135 ja 56 km) stardijoonele ligikaudu 3600 ratturit. Delfi TV vahendab kõiki võistlusi otsepildis.

Delfi TV otseülekannete kava:

25. mai - 10:20-15:45 - Tour of Estonia 1. etapp

26. mai - 14:05-18:45 - Tour of Estonia 2. etapp

27. mai - 10:50-18:00 - 37. Tartu Rattaralli