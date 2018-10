Homme Delfi TV-s | Muuga Betoonelemendi Eesti meistrivõistlused: Kas maanteeprofid tõukavad Martin Loo troonilt?

Heitlus kulla nimel tõotab tulla aga pingeline, sest Loo pole käesoleval sügisel ühelgi cyclo-crossi võistlusel osalenud ning meistrisärki ihkavad ka maanteeprofid Martin Laas (Team Illuminate) ja Alo Jakin (St Michel - Auber93).

Naistest asub tiitlit kaitsma Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi), kuid kullamõtteid mõlgutavad kindlasti ka Greete Steinburg (Rakke Rattaklubi), Soudal Eesti CX Karikasarja liider Tatjana Dobolina (Spordipartner) ja Kätlin Kukk (Spordipartner). Seenioridest on soosik Soudal Eesti CX Karikasarja üldliider Magnus Krusemann.

Rajale on ehitatud tehissild, mida Eesti cyclo-crossi sõbrad said esmakordselt näha eelmisel aastal Suure-Jaanis. Rajal on mitu negatiivse kaldega laskumist ja tehniline pumptrack. Laupäevaks lubatakse 10-17 kraadi sooja ja see tähendab, et rada saab olema kiire.