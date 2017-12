Hollandi klubi ähvardab kolm unerohtu tarvitanud ratturit vallandada

Hollandi rattaklubi LottoNL-Jumbo kaalub tõsiselt kolme ratturi vallandamist, sest nood tarbisid tiimi teadmata unerohtu.

Näiteks hispaanlase Juan José Lobato (28) uni oli sedavõrd magus, et ta ei ärganud hommikul õigel ajal üles, kirjutab Spordipartner.ee. Ta viidi hiljem koos samuti Noctamidi ja Stilnoxi tarvitanud meeskonnakaaslaste Antwan Tolhoeki (23) ja Pascal Eenkhoorniga (20) haiglasse.

Kõik kolm meest saadeti Gironas peetavast treeninglaagrist koju ja nende edasist käekäiku arutab LottoNL-Jumbo juhtkond täna. Tiimi kõneisik kinnitas, et vahejuhtum polnud tingitud alkoholi tarvitamisest, kuid asjaolu, et medikamente võeti klubi arstiga nõu pidamata, on suur rikkumine.