Hollandi jalgrattur tegi ajalugu

Neli suve tagasi Eestis võistelnud ja Balti Keti velotuuri võitnud Mathieu van der Poel tegi värskelt Hollandi jalgrattaspordi ajalugu.

Esimese meesratturina võitis ta ühel aastal kolm meistrisärki, tulles kullale cyclo-crossis, maantee grupisõidus ja maastikuratta olümpiakrossis. Tõeline universaal. Vanust on van der Poelil kõigest 23 ja parimad päevad sportlasena kahtlemata alles ees.

Geenid on noorel mehel muidugi esmaklassilised, silmas pidades rattasõitu. Tema ema poolne vanaisa Raymond Polidour on 1964. aasta Vuelta võitja, Tour de France´i on ta lõpetanud kaheksal korral poodiumil. Mathieu isa Adri on suurte klassikute võitja, triumfeerides aastatel 1986 - 1990 ühepäevasõitudel Ronde van Vlaanderen, Liege-Bastogne-Liege ja Amstel Gold Race. Tour de France´il on ta võitnud kaks etappi.