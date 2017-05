Hea sõidu teinud Tanel Kangert: mulle sellised tõusud meeldivad

Itaalia velotuuri ränkraske lõputõusuga 9. etapil 7. koha saanud Tanel Kangert tänas koostöö eest tiimikaaslast Dario Cataldot, kes tal viimastel kilomeetritel liidritega sammu aitas pidada.

"Mulle sellised tõusud meeldivad. Teadsin, et kui suudan veidi jõudu säästa, võin teha hea etapi ja ma arvan, et olin lõpus päris hea," kommenteeris Kangert tiimi kodulehele.

"Movistar pani enne tõusu päris kõrge tempo peale ning me alustasime ronimist väga kiiresti... Ühel hetkel arvasin, et see on minu jaoks liig ning ma tegin rütmile restardi. Selleks hetkeks oli tempo mulle vastuvõetavam ning meeskonnakaaslane Dario Cataldo aitas mind viimasel 5-6 kilomeetril palju, et saaksin energiat säästa ja teha hea lõpuspurdi."

Homme on Girol vaba päev. Teisipäeval ootab ees 39,8 km pikkune individuaalne ajasõit. "Pikad ja rasked ajasõidud sobivad mulle üldjuhul hästi ning ma ootan juba teisipäeva, et teha hea etteaste," lisas Kangert.

Velotuuri üldarvestuses hoiab Kangert 11. kohta, jäädes liidrist ja tänasest etapivõitjast Nairo Quintanast (Movistar) maha 3 minutit ja 15 sekundit.