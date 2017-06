Greete Steinburg taastub raskest õnnetusest

Nädala algul Austriast UCI S1-kategooria Alpentour Trophy võistluselt koju jõudnud Greete Steinburg taastub karmist õnnetusest ning valmistub juuni lõpus Saksamaal toimuvaks MM-iks.

Steinburgi tabas ebaõnn võistluse avapäeval, kui rattur kukkus pidurdamisel. „Käisin sõna otseses mõttes rattaga üle kaela. Umbes 40 kilomeetril oli üks ohtlik laskumine, mille algus ja keskpaik olid kenasti märgistatud, kuid lõpus oli selline niiöelda plastmassist värav, mis pidanuks võistleja ees avanema. Minu kiirus võis olla nii umbes 40-50 kilomeetrit tunnis, tulin kurvist ja eemalt tundus, et raja ees oleks nagu mingi must nöör. Otsustasin järsult hoo maha pidurdada, aga läks veidi halvasti ja kukkusin,” kirjeldas Steinburg juhtunut.

„ Osa sündmustest on ähmased, mäletan et möödasõitjad uurisid minu olukorra kohta. Imestasin, et kiiver ja ratas jäid täiesti terveks. Ühel hetkel tõusin püsti, otsustasin ja tahtsin jätkata. Algul ei saanud ratta selgagi. Kuidagi õnnestus siiski viimased 21 km ära sõita, kuigi verd tilkus igale poole. Kogu saaga päädis röntgeni ja kokku 10 õmblusega näopiirkonnas.”

Südikas sportlane otsustas sõite jätkata. „Tuuri raames on kokku neli võistluspäeva, mille jooksul tuleb kokku läbida umbes 200 km ja 9600 tõusumeetrit. Tahtsin oma õnnetusest hoolimata väga jätkata, kuigi kõrgematele kohtadele polnud enam võimalik võistelda. Järgmine päev oli jube, mul pole vist elus nii raske olnud, aga alla ka ei andnud!”

Steinburg suhtles kukkumise ja rajamärgistuse teemal korraldajatega ja UCI esindajatega. „Ütlesin, et sellist asja ei tohiks ilma korrektse märgistuseta rajal olla. Vastu kuulsin vaid õigustusi, et värav on seal juba kümme aastat paigas olnud. Mina olin seal esmakordselt ning lisaks pole ma ka kohalik. Leian siiski, et ilma märgistuseta ei peaks selliseid ootamatusi trassil esinema,” jäi rattur endale kindlaks.

Tänu välisvõistlusele jäi rattanaisel vahele Jõelähtmel peetud Bosch Eesti maastikurattasarja kolmas etapp ning osalemine 18. juunil Rakvere rattamaratonil on samuti veel küsimärgi all. „Vorm on väga hea, aga tuleb veel taastuda. Sain kõvasti põrutada, pea valutab. Päris niisama lihtsalt ma oma mullust sarja üldvõitu käest ei tahaks anda, pean selleks kokku vähemalt viis etappi kaasa tegema. Kui paranemine edeneb, siis on kõik veel võimalik,” avaldas Steinburg lootust.

15. Rakvere rattamaraton toimub 18. juunil, põhisõidu start antakse täpselt südapäeval. Võistluskeskus rajatakse Rakvere spordikeskuse kõrvale. Kavas on ka lastesõidud, mis on kõikidele noortele spordisõpradele tasuta.