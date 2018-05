Girol läheb dramaatiliseks juba enne velotuuri algust! Kangertilt proloogil kõva sõit

Hetke esiviisik:

1. Rohan Dennis (BMC Racing) - 12.04

2. Remi Cavagna (QuickStep Floors) - 12.37

3. Marco Marcato (UAE Team Emirates) - 12.44

4. Tanel Kangert (Astana) - 12.45

5. Jürgen Roelandts (BMC Racing) - 12.47

🇮🇹 #Giro101

🏥 Unfortunately @siutsou is forced to withdraw from @giroditalia before the opening time trial, due to a crash on the course recon ride.

👨‍⚕️ Medical update to follow pic.twitter.com/OQoQgFpN4O— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) May 4, 2018