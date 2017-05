Giro eel dopinguga vahele jäänud Itaalia ratturite B-proov oli samuti positiivne

Bardiani-CSF rattameeskond otsustas dopingu kasutamisega vahele jäänud Itaalia ratturite Stefano Pirazzi ja Nicola Ruffoniga lepingud lõpetada.

Mõlemad ratturid põrusid dopingukontrollis käimasoleva Giro d'Italia eel, jäädes vahele kasvuhormooni vabastava peptiidiga. Positiivseks osutusid meeste võistlusväliselt 25. ja 26. aprillil võetud dopinguproovid.

Nüüdseks on selgunud, et positiivsed olid ka mõlema mehe B-proovid. Rahvusvaheline jalgrattaliit karistab itaallasi ilmselt pika võistluskeeluga. Bardiani-CSF meeskond on aga juba teatanud, et meeste lepingud lõpetatakse.