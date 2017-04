Gert Jõeäär viskas Caspar Austale kinda: 192-sentimeetrise pikkusega ei ole ma õige mägirattur

Neli aastat Prantsuse profiratturite maanteesõidu meeskonnas Cofidis leiba teeninud Gert Jõeääre jaoks algas 2017. aasta ilma lepinguta. Töötu sportlane otsustas uue hooaja kodumaal veeta, Eesti võistluskalendri põhjalikumalt ette võtta ning vähemalt 40 mõõduvõtul kaasa teha.

Bosch Eesti Maastikurattasarjale registreerides viskas ta „kinda“ mullu kogu hooaja parimaks tunnistatud Caspar Austale. „Võtsin vastu väljakutse tänavu rohkem maastikusõite proovida, mis on mulle tegelikult väga meeleärgi. 192 cm pikkusega ei ole ma ideaalne mägirattur, sest isegi parimal päeval olen 10 kg konkurendist raskem. Selle ala puhul mängib kaal rolli. Samas kui Austa on tehnilistes kohtades parem, siis minu trumbiks on kiiruslik vastupidavus. Alates novembrikuust on mul rattakilomeetreid umbes 7500, mis on suhteliselt tagasihoidlik number.

Profina sõites tuleb aastas kokku ligi 29 000 km ning treeningtundide arv kerkib umbes 900ni,“ ütles Jõeäär

„Nime poolest on Bosch Eesti Maastikurattasarja maratonid mulle tuttavad, raja osas on kindlasti mõned üllatused, samas on minu eesmärk esimesena üle lõpujoone veereda ning sportimist nautida. Rattasõit maastikul on väga lahe, kõik need laskumised, kurvid, kiiresti on vinge sõita. Nagu ralli, aga rattaga. Kui seda mõõdukalt teha, siis on ala tervisele ka kasulik. Profisõitjad peavad lihtsalt enda eest paremini hoolitsema, et tervis vastu peaks.“

Sportimisega raha teenimine oli 29-aastase Jõeääre jaoks unistuste töö.

„Ratturite tööturul on keeruline, minu jaoks ei jätkunud enam heasse tiimi kohta. Sõitsin teises divisjonis, madalamaga ei oleks tahtnud enam leppida. Hetkel keerlen Eesti rattasõidu karussellil ja vaatan, mis saab. Tööle ei pea veel õnneks minema,“ lisas Jõeäär.

„Arvan, et olen elus õigeid valikuid teinud ning tagasi vaadates pole oma karjääri nimel pidanud väga palju ohverdama. Eesti jalgratturina välismaale sõitma minnes on suhteliselt võimatu kõrgharidust omandada.

Prantslaste jaoks on see tehtav, nemad saavad sportimise kõrvalt koolis käia. Momendil ma veel pole täpselt välja mõelnud, mis ma selles plaanis teen, aga eks see kõik selgub,“ on Jõeäärel ette näidata vaid keskharidust tõendav tunnistus Tallinna 21. koolist.

Rattasõidu peale sattus Jõeäär läbi juhuse. „Nägin ajalehes maastikurattasarja reklaami ja läksin proovima, sain positiivse emotsiooni. Üritus toimus tookord Tallinna lauluväljakul. Edasi viis tee mu Eesti Spordiseltsi Kalev alla kuuluvasse jalgrattakooli ja sealt CFC Rattaklubisse. Kui tahad amatöörist profiks saada, siis üks võimalus on Prantsusmaal amatöörliigas erinevaid võistlusi kaasa teha. Kui oled edukas, siis on kindel, et sind märgatakse,“ soovitas Jõeäär profiratturi karjäärist unistajatele samasugust rada kindlasti proovida.

Kogu sarjale saab end soodsamalt kirja panna veel kuni 12. aprilli hilisõhtuni. Samal päeval lõpeb ka võistkondade registreerimine.

Reeglid ja registreerimine: www.rattamaratonid.ee

Võistluskalender:

23.04.2017 3. Alutaguse Rattamaraton

20.05.2017 17. Mulgi Rattamaraton

10.06.2017 11. Jõelähtme Rattamaraton

18.06.2017 15. Rakvere Rattamaraton

09.07.2017 Škoda Laagri 17. Rakke Rattamaraton

29.07.2017 17. Elva Rattamaraton

20.08.2017 19. Rõuge Rattamaraton

16.09.2017 20. Tallinna Rattamaraton