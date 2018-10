Geraint Thomase Tour de France'i karikas varastati ära

Thomas oli oma karika eelmisel kuul laenanud Team Sky sponsorile, Itaalia rattatootjale Pinarellole, et nad saaksid selle välja panna Birminghamis toimunud rattasõule. Pärast kolmepäevast üritust avastasid korraldajad, et hinnaline trofee on kadunud. Karikat otsib ka politsei.

Tegemist on Coupe Omnisports nimelise karika originaaliga, mida on Champs-Elysee poodiumil võitjale ulatatud alates 1970-ndatest aastatest. Thomas saab päris enda valdusse järgmisel aastal antud karika koopia.

"Ei pea vist ütlemagi, et karikas on neile, kes selle võtsid, üpris piiratud väärtusega, kuid see tähendab mulle ja mu tiimile palju. Kõige tähtsamad on suvel saadud imelised mälestused, mida ei saa minult keegi ära võtta," kõlas Thomase sõnum pikanäpumeestele. "Aga trofee on samuti tähtis ning loodetavasti tuuakse see mulle tagasi."

Team Sky laenas Pinarellole kokku kolm suurtuuride karikat, koos Tour de France'i autasuga ka Chris Froome'i Vuelta ja Giro d'Italia trofeed.

"Tunnetame oma vastutust ning oleme Gerainti ees vabandanud. Ilmselgelt me loodame, et trofee tagastatakse," ütles Pinarello Suurbritannia filiaali direktor Richard Hemington.