Geraint Thomas võitis Touril tänase mägise etappi, Kangert saavutas 19. koha, Taaramäe jaoks on tuur lõppenud

Täna peeti Tour de France'il kolmas järjestikune mägine etapp. Velotuuri 12. ning 157 kilomeetri pikkuse etapi võitis Geraint Thomas (Team Sky).

Thomas edestas finišis hollandlast Tom Dumoulinit (+0.02) ja prantslast Romain Bardet (+0.03). Thomas pikendas võiduga oma edu üldarvestuses meeskonnakaaslase Chris Froome'i ees (+1.39). Kolmandat kohta hoiab Dumoulin, kaotust liidrile üks minut ja 50 sekundit.

Viimastel kilomeetritel olid etapivõidule lähedal Froome, Thomas, Bardet, Dumoulin ja Mikel Landa, kellest võitjana väljus teist etappi järjest britt Geraint Thomas.

"Ma olen sõnatu, ma ei tea, mida öelda," sõnas Thomas pärast etappi. "Täna polnud võimalustki, et suudaksin võita."

Tanel Kangert (Astana Pro Team) lõpetas etapi 19. kohal, kaotust Thomasele tuli viis minutit ja 41 sekundit. Kangert on üldarvestuses 18. kohal (+20.41). Rein Taaramäe ületas ajalimiidi, mis tähendab seda, et eestlase jaoks on tuur lõppenud.

Mägede kuninga arvestuses on esikohal Julian Alaphilippe (Quick-Step) 84 punktiga. Rein Taaramäe (Direct Energie) on 36 punktiga neljas.