Froome'i abimees: järgmisel aastal tahan tulla Pariisi tagasi kollases särgis

Tour de France'i neljandana lõpetanud ja poodiumikohast vaid sekundi kaugusele jäänud Sky rattur Mikel Landa, kes oli üldvõidu pälvinud Chris Froome'i põhiline abimees, avaldas, et järgmisel aastal on temal plaanis Pariisis kollases särgis särada.

"Võib-olla jäi sekund väheste kogemuste taha. Üks sekund ja hüvasti poodium, kuid järgmisel aastal tahan tulla Pariisi tagasi riietatuna kollases," ütles Landa.

Landa sõnu tasub võtta tõsiselt, sest 27-aastane Baskimaalt pärit sportlane sõitis tänavu ka Giro d'Italiat, kus ta tõusis parimaks mägironijaks, ja oli terve Touri vältel Froome'i teenistuses. Landa on aga Skyle niivõrd vajalik mees, et ta pandi Touri koosseisu hoolimata sellest, et teatas soovist minna meeskonda, kus ta saab olla liider, kirjutab Spordipartner.