Froome toetab kolme sekundi reegli laiemat kasutamist

Valitsev Tour de France'i võitja ja käimasoleva Vuelta üldliider Chris Froome toetab tänavusel Prantsuse velotuuril katsetatud reeglimuudatust, et etapi lõpuosas arvestatakse ajalist kaotust juhul, kui ratturite vahed on suuremad kui kolm sekundit.

Sky meeskonna liidri hinnangul tuleks seda reeglit laiendada ka kõikidele teistele võidusõitudele, kirjutab Spordipartner.ee. Tavaline praktika on praegu see, et ajalist kaotust hakatakse arvutama, kui vahed on suuremad kui üks sekund.

"Kolme sekundi reegel tegi võidusõidu palju turvalisemaks ja minu hinnangul tuleks seda rakendada igal pool," lausus Froome. "Keegi ei taha grupifinišiga etappide lõpus meiesuguseid rattureid etteotsa - meie ei taha seal olla, sprinterid ei taha meid."