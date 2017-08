Froome näitas etapivõiduga võimu ning läheneb ajaloolisele saavutusele

Hispaania velotuuri üheksandal etapil näitas oma võimu üldliider Chris Froome (Sky), kes tuiskas mägise etapi finišisse esimesena ning suurendas oma edu tuuri kokkuvõttes.

Froome ründas umbes 500 meetrit enne lõppu ning ületas lõpujoone neli sekundit enne kolumblast Johan Esteban Rubio Chavesi (Orica-Scott), kes on teisel kohal ka üldarvestuses. Vuelta kokkuvõttes on Froome'i edu Rubio Chavesi ees nüüd 36 sekundit.

Kolmandal kohal olev Nicolas Roche (BMC) jääb maha juba minuti ja viie sekundiga, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) minuti ja 17 sekundiga.

Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin) finišeeris üheksandal etapil suures grupis 149. kohal, jäädes Froome'ile alla 19 minuti ja 17 sekundiga. Kokkuvõttes jätkab eestlane 179 sõitja seas 162. kohal (+1.40.58).