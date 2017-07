Froome: mul polnud lihtsalt jalgu

Prantsusmaa velotuuril vahetus peale eilset etappi liider ning Chris Froome'i (Sky) asemel tõmbab nüüdsest kollase särgi selga itaallane Fabio Aru (Astana).

"Tegemist oli kindlasti lõpus minu jaoks raske päevaga. Meeskond tegi terve päeva minu jaoks imelist tööd, kuid mul polnud lõpus jalgu, et töö lõpuni viia," ütles Froome peale finišit. "Mul polnud lihtsalt viimaseks pingutuseks jalgu."

Aru edestab Froome'i kuue sekundiga ja nüüd on rollid grupis muutunud - nüüd peab Sky hakkama tööle, et vahet Astana liidriga tasa teha. Kolmandal kohal asuv Bardet jääb maha 25 sekundiga ja see tähendab, et kohad esikolmikus on lahtised, kirjutab Spordipartner.