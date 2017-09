Froome jõudis MMil temposõidus poodiumile, kuid jäi kullast ilma

Ühe suursoosikuna starti läinud Froome jõudis küll esikolmikusse, kuid kuldmedalist pidi ta oma suu siiski puhtaks pühkima: esikoha napsas hoopis hollandlane Tom Dumoulin, kes läbis 31-kilomeetrise ja ränkraske tõusuga lõppenud distantsi 44 minuti ja 41 sekundiga.

Teise koha sai sloveen Primož Roglić (+57,79), Froome jäi kolmandana võitjale alla juba ühe minuti ja 21 sekundiga.

64 lõpetaja seas ühtegi eestlast ei olnud.

MM saab pühapäeval lõpu meeste eliidi grupisõiduga.

And here is the final classification.

What a ride from @tom_dumoulin

And bronze for @chrisfroome pic.twitter.com/7HZxN8n0eK

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 20, 2017