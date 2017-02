Väljavalitute sekka mahtus otseloomulikult ka Tanel Kangert (Astana), kes mullu oktoobris sama mitmepäevasõidu võitis. Tänavu toodi velotuur aasta algusesse ja kõigest neli kuud hiljem on Kangertil taas võimalus Abu Dhabi velotuurilt võidutrofee võtta.

Kavas on neli etappi, neist viimane F-1 ringrajal, mis mõistagi peaks sobima sprinteritele. Aga on mõeldud ka mägironijate peale ja velotuuri üldvõitja tuleb eeldatavalt ikkagi mägedemeeste hulgast. Tuuri kolmas etapp saab otsustavaks.

Eestlastest on lisaks Kangertile stardijoonel ka Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin).

Some of the best snaps as 14 of the top riders meet the press before the start of the race tomorrow! #RideToAbuDhabi pic.twitter.com/h9D30hEkrH— Abu Dhabi Tour (@Abu_Dhabi_Tour) February 22, 2017