FOTOD | Tallinna rattamaratoni võitsid Jõeäär ja Steinburg

Bosch Eesti maatikurattasarja kolmanda etapi, 21. Tallinna rattamaratoni 47 km pikkuse põhisõidu võitis ajaga 1:37.17 Veloplusi tiimi sõitja Gert Jõeäär.

Esikolmikusse mahtusid veel Red Bike/Wilo tiimi esindaja Raido Saar (1:38.34) ja Sportland Bottecchia tiimi sõitja Sten-Erik Ottender (1:39.29). Veloplusi sõitja Peeter Tarvis (1:39.31) tuli neljandaks ning Team Amps sõitja Alges Maasikmets (1:40.30) viiendaks.

Bosch Eesti Maastikurattasarja üldvõitu jahtiv Gert Jõeäär sai teda jälitanud Raido Saare eest ära Pukimäel. „Kolmandat korda Pukimäe tõusu võttes hakkasin vaikselt testima, et kui head need jalad meil täna on. Seal saingi väikese vahe sisse. Neljandat korda samasse kohta jõudes läksin juba täiega eest minema,“ ütles Jõeäär vahetult pärast lõpujoone ületamist.

Teisele kohale tulnud Raido Saart kimbutasid tehnilised probleemid. „Keti viskas eest kaks korda maha, kuid ega ma poleks nagunii Gerdile vastu saanud. Vahefinišis oli näha, et ma ei jõua. Püüdsin lihtsalt võimalikult kaua temaga koos sõita,“ muljetas Saar ja lisas, et üldises plaanis on rattahooaeg tema jaoks tänavu väga hästi alanud.