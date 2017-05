FOTOD: Sajandivanune Giro d`Italia sai suurejoonelise sissejuhatuse

Täna stardib Sardiinia saarel Algheros järjekorras sajas Giro d´Italia. Ainsa eestlasena on stardis Tanel Kangert (Astana).

Suurejooneline sissejuhatus meeskondade esitlemise näol tehti velotuurile eile õhtul. Kuni 28. maini kestval mitmepäevasõidul osaleb 22 meeskonda, Astana läheb Kangerti sõnul eelkõige püüdma etapivõite.

"Meil on väga ühtne ja ühtlaselt tugev meeskond. Kõik on motiveeritud. Teised tiimid ilmselt kardavad meid. Oleme selge liidri puudumisel ettearvamatud. Läheme peale wild cardi tiimi taktikaga, aga loodetavasti on vahe sõitjate kvaliteedis, mis avaldub ka tulemustes," rääkis Kangert suurtuuri eelõhtul.

Enda seisukohalt Kangertil asjad enam-vähem kontrolli all. "Veel kümme päeva tagasi ma ei tahtnud Girole tulla, aga nüüd läheb kõik tõusujoones. Kibelen juba rajale. Väike mure on võistluskaaluga, olen 1,5 kilo ideaalkaalust raskem, kõrgmägedes annaks see kohe tunda. Aga õnneks on kõrgmägedeni minna, kõige karmim saab olema velotuuri viimane nädal," lisas Kangert.

We start the Giro d'Italia with Michele in our hearts. #Giro100 pic.twitter.com/3r3pZfbeO1— Astana Proteam (@AstanaTeam) May 4, 2017