FOTOD | Rõuge rattamaratoni võitsid Pajur ja Steinburg

Esikuuikusse mahtusid veel Martin Parv (1:55:09,8) neljandana, Veloplusi rattur Peeter Tarvis (1:55:22,7) viiendana ja RR Siplased / Laada Cafe sõitja Mirko Põldma (1:55:23,2) kuuendana, kirjutab rattamaratonid.ee.

Markus Pajur tuli Rõugesse osalema Team Antslale hooaja üldvõidu toomiseks, kuid suuremat rõõmu pakkus talle isiklik saavutus. „Eks see tiimi tulemus oli kindlasti üks minu tänane põhiline eesmärk, aga arvan, et nad oleks ka ilma minuta võitnud. Kuna sõit oli väga raske, siis individuaalne tulemus on minu jaoks tähtsam ja toredam,“ tunnistas Pajur.

„Rõuge rada on mõeldud ratturitele, kes jaksavad tõuse sõita. Isegi kui sa oled tehniliselt väga hea, aga tõuse võtta ei jaksa, siis pole see koht sinu jaoks. Mina olen Rõuge radadel kindlasti tugev! Sõidu ajal tegin oma tempot ja võtsin eesmärgiks Ottenderit mitte ette vedama lasta, sest nad olid koos Tarvisega ja tegid tiimitööd. Viimasel läks rehv katki ja mul tuli umbes kolm kilomeetrit enne lõppu kett maha, aga sain õnneks järgmisel tehnilisel laskumisel kohe järele,“ lisas ta.

Rattur unistab suurtest tegudest ja soovib tulevikus välismaal toimuvatel maastikurattakrossidel häid tulemusi teha. „Minu plaan ei piirdu vaid Eesti maratonide võitmisega!“ sõnas Pajur reipalt.