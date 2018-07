FOTOD | Rakke rattamaratonil võidutsesid Pajur ja Steinburg

Gert Jõeäär võttis sõitu rahulikult. „Rada oli täitsa äge, polnud siin ammu käinud. Emumäel õnnestus mingisse juurikatest tehtud kännuonni sisse sõita. Nii palav oli, veidi vist „katus“ juba sõitis. Lootsin, et eest ära saanud Pajur kustub enne lõppu ära, aga tegelikult oli endalgi keeruline vastu pidada. Sellise palavaga ei tohi ennast n-ö punasesse tõmmata,“ ütles Jõeäär ja lisas „Täna läks tiimi arvestuses punkte kaduma, Tarvis ei saanud osaleda. Rõuges peab kogu meeskonnaga kõvasti pingutama. Õnneks võtab pingeid maha see, et meeste üldvõit peaks mul nüüd taskus olema.“

Naiste kiireimana üldjärjestuses 41. kohale tulnud Rakke / Purustaja Naiskonna ratturi Greete Steinburgi (2:16.24) jaoks oli sõit sündmusterohke, finišisse jõudis ta verise küünarnuki ja rajal remonti vajanud rattaga. „14km enne lõppu hakkas kassett loperdama, oli lahti tulnud. Raja ääres oli üks tuttav, kellel palusin oma isa Lammaskülasse appi kutsuda. Meil läks alla kahe minuti, et ratas taas sõidukorda seada. Küünarnuki tegin katki ühes kurvis, mida liiga hoogsalt võtma läksin, kaotasin kruusal oma sõiduvahendi üle kontrolli,“ selgitas võidu üle rõõmustanud Steinburg.

Noorte- ja matkadistantsi parima aja 50.08 tegi vanuseklassis M14 võistelnud Joosep Veelmaa (Spordiklubi Rakke Meeskond). Kiireim tüdruk oli N16 klassist Anet Sirvel (Spordipartner Racing Girls) ajaga 52.00.

Meeskondade arvestuses võttis esikoha Team Antsla, parim naistiim oli Rakke / Purustajad Naiskond.

Kokku läks põhidistantsile 385, noorte- ja matkasõidule 112 ratturit ning lastesõitudel lustis 104 noort rattasõpra.

Bosch Eesti Maastikurattasarja 2018. aasta hooaja viimane etapp ja meeleolukas lõpetamine toimub 19. augustil Rõuge rattamaratonil. Spordivõistluse esimene soodusregistreerimine voor kestab kuni 1. augustini, teine voor saab läbi 8. augustiga.