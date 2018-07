FOTOD | Päriselt!? Touril startiv poolakas on ulmeliselt kuiva lihasega

Prantsusmaa velotuuril (Tour de France) sõidetakse homme esimene etapp. Osalejate nimekirja pääsenud mehed on viimase vindini trimmis ja kolmenädalaseks katsumuseks valmis.

Mõni on kohe ehmatavalt valmis. Poolakas Tomasz Marczynski postitas sotsiaalmeediasse fotoseeria, kus ta eksponeerib säärelihaseid. Ütleme nii, et üsna friik vaatepilt. Lihas on niivõrd kuiv, et ehmatav kohe vaadata.

34aastane Marczynski kuulub Lotto-Soudali meeskonda, Touril stardib ta esimest korda. Tundub, et motivatsioon on olnud eriliselt kõrge. Mullu võitis poolakas kaks etappi Hispaania Vueltal.