FOTOD | Lätlased võtsid Tartu rattamaratonil kaksikvõidu

Täna Otepää ja Elva vahelisel trassil peetud 20. Tartu Rattamaratoni pikimal, 89 kilomeetrisel distantsil triumfeeris lätlane Martins Blums. Teise koha saavutas mullune võitja Andzs Flaksis, parima eestlasena tuli Caspar Austa kolmandaks.

Koos Raplamaa Rattaklubi esindaja Sten-Erik Ottenderiga said Blums ja Flaksis teistelt eest ära juba 20. kilomeetri paiku. Astuvere teeninduspunktiks 51. kilomeetril aga oli Ottender maha jäänud ning võitjasaatuse otsustamine jäi ka sel aastal lätlaste siseasjaks. Finišisirgele tulidki Blums ja Flaksis koos ning teravamat jalga näitas mullu Tartu Rattamaratonil kolmandana finišeerinud Blums. „Juba enne sõitu oli meil Andzsiga plaan teistelt eest ära saada. See ka õnnestus ning kui lõpusirgele jõudsime, siis teadsin, et mul on tema ees eelis,“ rääkis võidumees Blums.

Parima eestlasena sai 2004. aasta Tartu Rattamaratoni võitja Caspar Austa kolmanda koha (+3.40). „Kõik läks plaani järgi ja finišisirgele tulles olin grupis heal positsioonil. Tahan tänada Sten-Erikut ja Peetrit (Tarvis – toim.), kes aitasid Eestisse kolmanda koha ära tuua. Lätlaste masinaklass on aga hoopis teine, nad on teistest väga palju üle,“ sõnas Austa.

Naistest noppis ülekaaluka võidu samuti Läti rattur Katrina Jaunslaviete, keda võis ka enne võistlust pidada favoriidiks. Jaunslavietele järgnesid Greete Steinburg (+3.17) ja Liisa Ehrberg (+8.02). „Tahtsin täna väga võita, kuna kaks aastat tagasi oli mul siin tehnilisi probleeme ja eelmisel aastal ei olnud ma lihtsalt heas vormis. Õnneks läkski täna kõik hästi,“ ütles Jaunslaviete.

Oma esimese võistluse pärast kukkumist Giro d’Italial tegi Tanel Kangert. Astana profirattur täna veel mõistetavatel põhjustel kõrgeimate kohtade nimel ei heidelnud, lõpetades 37. kohal. Kaotust Blumsile kogunes 9.51. „Kui ma siin 2010. ja 2011. aastal võitsin, siis oli ikka kergem. Täna aga oli kõige tähtsam saada kinnitust, et käsi (Kangert vigastas Girol tõsiselt vasaku käe küünarnukki – toim.) lubab sõita,“ rääkis Kangert.

Kolme distantsi (89, 40 ja 21 km) peale kokku läks täna starti 4689 ratturit. Järgmine ja ühtlasi hooaja viimane Tartu Maratoni Kuubiku etapp on 6. Tartu Linnamaraton, mis toimub 7. oktoobril.

TULEMUSED