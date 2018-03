FOTOD JA VIDEO | Tanel Kangert: laskumistel on hirm sees, kardan käele uuesti viga teha

Võistlushooaja esimeste sõitude järel on korraks kodus käimas rattaproff Tanel Kangert, kes osales täna koduse jalgrattahooaja eelsel pressikonverentsil.

Juttu tehti erinevatest koondistest ja võistluskalendrist, ent peatähelepanu pälvisid kohal olnud profisõitjad Tanel Kangert (Astana) ja Mihkel Räim (Israel Cycling Academy).

Kangerti üldhinnang esimesele pooleteisele võistluskuule, mille sisse mahtusid Omaani ja Tirreno-Adriatico velotuur, oli positiivne, ehkki üks okas hinges siiski tekkis. "Ainuke asi, mis mind natuke häirib on väike pelg laskumiste ees, mis on tehnilised ja libedad. Ei kardagi otseselt kukkuda, aga kardan samale käele liiga teha. Sellest tuleb kuidagi üle saada," oli Kangert tõsimeelne.

"Võib-olla see läheb võisteldes üle, aga ma ei tohi laskumistel 30-40 sekundit ära anda. Tirreno-Adriaticol nii mõnigi päev just nõnda juhtus," tõdes Giro d´Italiaks valmistuv rattamees.

"Girost võin suhteliselt kindlas vormis rääkida, see on igal juhul kavas. Teine suurtuur võib-olla samuti. Lubati mingit üllatust mulle kavva. Ma ei tea, võib-olla on üllatus just see, et ma ei sõida Astana eest enam ühtegi suurtuuri," muigas Kangert.