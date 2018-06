FOTOD JA VIDEO | Rakvere rattamaratonilt viisid võidu koju Tarassov ja Steinburg

Jõeäär kiitis Rakvere vinget rada ning nentis, et lõpptulemuse otsustas Tarassovi ja Austa kõva finiš: „Kuna meeskonnakaaslane Tarvis paistis tagant, siis ma ei hakanud enam ise ründama ja tempot üles kruttima. Mõtlesin, et proovin finiši peale jätta, aga Tarassov ja Austa on nii kõva finišiga, et nende vastu ei saanud.“ Jõeäär on kohal ka järgmistel etappidel Rakkes ja Rõuges: „Tahaks ikka veel etappe võita, loodame, et ebaõnne pole.“

Naistest oli kiireim sarja üldvõitu jahtiv Greete Steinburg (Rakke/Purustaja Naiskond) ajaga 2:09.34. Teisena oli 47 km pikkuselt rajalt tagasi Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) tulemusega 2:19.34 ning kolmandana laekus Kätlin Kukk (Spordipartner Racing Girls) ajaga 2:22.45.

Steinburg nautis sõitu, hoolimata tehnilisest ja kuivast rajast, mis sõidu kiireks tegi: „Võistlesin eile ka ning teine päev on mul tavaliselt parem tulemus. Sõit oli väga mõnus!“ Steinburg on ka kindlasti Rakkes ja Rõuges kohal ja loodab hästi sõita.

Noorte- ja matkadistantsi parima aja 49:14.6 tegi vanuseklassis M14 võistelnud Joosep Veelmaa (Spordiklubi Rakke Meeskond). Kiireim tüdruk oli N16 klassist Anet Sirvel (Spordipartner Racing Girls) ajaga 50:53.9.

Meeskondade arvestuses võttis 16. Rakvere Rattamaratonilt esikoha Veloplus, edestades napilt Team Antslat. Parim naistiim oli Rakke / Purustajad Naiskond.

Kokku startis Rakveres põhidistantsile 384 ning noorte ja- matkadistantsile 109 sõitjat. Lastesõitudel lustis 75 noort rattaässa.

Järgmine mõõduvõtt Bosch Eesti Maastikurattasarjas peetakse 15. juunil Rakkes. Soodusregistreerimise esimene voor kestab kuni 4. juulini ja teine voor saab läbi 11. juuliga.

Bosch Eesti Maastikurattasarja võistluskalender:

28.04.2018 4. Alutaguse Rattamaraton

06.05.2018 Autoeksperdi 18. Mulgi Rattamaraton

19.05.2018 21. Tallinna Rattamaraton

09.06.2018 12. Jõelähtme Bottecchia Rattamaraton/ EMV maastikurattamaratonis

17.06.2018 16. Rakvere Rattamaraton

15.07.2018 Škoda Laagri 18. Rakke Rattamaraton

19.08.2018 20. Rõuge Rattamaraton