FOTOD JA VIDEO | Juubilar Erika Salumäe: Barcelona olümpiavõidust midagi paremat eesti rahva jaoks olla ei saa

Eile tähistati Pärnus 25 aasta möödumist Erika Salumäe 1992. aasta Barcelona olümpiavõidust. Ühtlasi õnnitleti endist trekiratturit tänase 55. juubeli puhul.

Üheskoos vaadati videosalvestist Barcelonas kulla toonud sõidust, mida Salumäe, nagu ta Delfi intervjuus tunnistas, mujal kui sõprade keskel ei vaatagi. "Ma ei ütleks, et ma kodus video peale paneks ja vaataks, aga sellised hetked, kus sõpradega koos ühiselt vaatame, on väga huvitavad. See, mis siin täna korraldatud on, on ülim," ütles Salumäe.

Ivar Jurtšenko küsimusele peale, kas taasiseseisvunud Eesti esimesest kuldmedalist midagi paremat üldse saabki juhtuda, vastas Salumäe: "Minu jaoks küll mitte. Võib-olla ka eesti rahva jaoks. Taasiseseisvunud Eesti esimesed olümpiamängud, kohe kuld, lipp tõusis - mis siis, et valepidi -, mängiti Eesti hümni. Seda hetke vist enam korrata ei saa. See on ja jääb. See on tehtud."

