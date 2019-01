FOTOD JA VIDEO | Cycling Tartu rattatiim läheb hooajale vastu ambitsioonikate plaanidega

Mandri sõnul on tal soov hooaja esimeses pooles Norman Vahtra mõnda Belgia profiklubisse sokutada. Testide põhjal on Vahtra võimekus proffide tasemel, aga tulemuseks pole õnnestunud võimekust esialgu realiseerida. "Tema testide näitajad on sarnased Gert Jõeääre omadega," täpsustab Tallinna Ülikooli spordibioloogia teadur Indrek Rannama, kes ratturitega juba aastaid teste läbi viib. "30ne sekundilise spurdi keskmine võimsus on 1200 vatti, enamikul jäävad need numbrid 800-900 vatti juurde. Aga, et seda võimsust tulemuseks vormida, tuleb finišispurdi alguseks olla õiges kohas. Puhtalt võimsusest ei piisa."

Cycling Tartu alustas ühtlasi laiapõhjalist koostööd Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubiga (TÜASK), et tiimile oleks pidevalt tagatud järelkasvu. Noorsportlastel on eeskujud ja väljund, lisaks saadakse väärtuslikke teadmisi. TÜASK omalt poolt tagab Cycling Tartu sõitjatele spordibaaside kasutuse ning aitab ka teadusliku poolega.

Videokokkuvõte esitluselt: