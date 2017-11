FOTOD | Iisraeli presidendi poeg tegi Eesti jalgratturist rahusaadiku

Foto: Facebook/Mihkel Räim Official

Koos oma koduklubi Israel Cycling Academyga Jeruusalemmas laagerdanud Mihkel Räim käis koos kogu meeskonnaga vastuvõtul, kus Iisraeli presidendi Shimon Peresi poeg Chemi Peres andis igale ratturile aukirja, kus seisab, et nad on rahu saadikud spordis.

Aukirja andis välja organisatsioon nimega The Peres Center for Peace and Innovation, kirjutab Rattauudised.ee.

Lisaks sportlikule poolele on Israel Cycling Academyl ka laiem ühiskondlik eesmärk. Nimelt leiab klubi ridadest kolme põhilise monoteistliku usundi esindajaid: juute, kristlasi ja muslimeid. Kõrvuti Iisraeli ratturitega kuulub koosseisu türklane. Israel Cycling Academy 2018. aasta koosseisust võib leida 24 ratturit viielt kontinendilt ja 16 riigist. Järgmine Giro d’Italia algab Jeruusalemmas ja lõppeb Roomas ning seegi on tähendusrikas fakt. Tõenäoliselt teenib võistlusele wild card’i ka Israel Cycling Academy.

Shimon Peres oli Iisraeli president 15. juulist 2007 kuni 24. juulini 2014.