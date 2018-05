FOTOD | Eesti rattakoondis asub Tour of Estonial starti favoriidina

Esimest korda on Tour of Estonia stardijoonel Rein Taaramäe, kes igapäevaselt teenib leiba Direct Energie pro-kontinentaaltiimis. „Tunnen et vorm on hea, aga ülemäära enesekindel ei ole. Olen mägedekäigu sisse lükanud, võimsust on seetõttu mingil määral vähem, kuna kaal on mõne kilo võrra väiksem. See võib siin kätte maksta,“ ütles Taaramäe võistluseelsel pressikonverentsil. „Muidugi soovin siin võita, aga samas võin Eesti koondisele kätte mängida head kaardid,“ lisas ta.

Eelmisel aastal mõnevõrra üllatuslikult Eestimaa velotuuri üldvõidu noppinud ning ka Tallinn-Tartu GP-l triumfeerinud 21-aastane Karl Patrick Lauk loodab mullust vägitegu korrata. „Enesetunne on mul hea – võidusõidud, mis see kuu sõitnud olen, on olnud üpris korralikud. Ma pole veel täpseid juhtnööre kätte saanud, aga eks kodumaal oleks ikka ilus taas võita,“ rääkis Lauk.

Eesti koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu sõnul on kodutiimi edušansid igati head. „Paberi peal olema kõvad, reaalselt ka – kõik peaks olema küllaltki heas vormis. Eks me räägime homme hommikul sõjaplaani põhjalikumalt läbi,“ ütles ta.

Stardis on ka mullu Eesti parimaks meesratturiks valitud Aksel Nõmmela, kes Tour of Estonial sõidab Hollandi kontinentaalmeeskonna Beat ridades. „Me tulime siia võitma, aga kõigepealt peab ikka Tallinn-Tartu GP-le keskenduma. Eelmised aastad on näidanud, et tihtipeale pannakse esimese päevaga asjad paika,“ sõnas Nõmmela.

Ainsa pro-kontinentaalmeeskonnana on Eestis kohal USA-s baseeruv Novo Nordisk. Tugevamatest kontinentaaltiimidest väärivad esile tõstmist taanlaste Riwal ja hollandlaste Beat.

Tour of Estonia koosneb tänavugi kahest etapist. Reedesel Tallinn-Tartu GP-l (Tallinn – Järva-Jaani – Jõgeva – Tartu) on sel aastal pikkust 199,5 km, laupäeval aga sõidetakse Taaralinna südames 18 korral 9,6 km pikkust ringi – etapi kogupikkus seega 172,8 km.

Tour of Estoniale järgneb pühapäeval 37. Tartu Rattaralli, kus profiratturitega sõidab koos üle 3600 harrastaja 135 km ja 56 km distantsidel.

Delfi TV näitab Tour of Estoniat otsepildis.