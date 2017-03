Eesti Jalgratturite Liidu tänasel pressiüritusel tutvustati 2017. aasta eesmärke ja koondiste tegemisi. Lähemalt räägiti nii U23 meeste ja juunioride maanteekoondisest, lisaks sügisel loodud maastikurattakoondisest.

Rene Mandri andis aimu, et maanteel võiks eeloleval hooajal loota head tulemust eelkõige U23 ratturitelt. Liidrirolli kannab koondises Karl Patrick Lauk, kes igapäevaselt sõidab Prantsusmaal Pro Immo amatöörklubis. Esimese stardi teeb koondis 26. märtsil Belgias.

Ühtlasi demonstreeriti pressikonverentsil uut koondise vormi, mille olid selga tõmmanud Lauk ja värskelt Pariis-Nice velotuurilt koju saabunud Tanel Kangert.

Hooaja plaanidest rääkis ka Eesti maastikuratturite koondise peatreener Karmen Reinpõld. Eesti parima maastikusõitja Martin Loo kõrvale soovitakse lähiaastatega kasvatada väärilist järelkasvu. See peaks tagama, et 2020. aasta Tokyo olümpial on vähemalt üks Eesti maastikusõitja stardijoonel.

Pressikonverentsil, mille üks märksõnasid oli alaliidu jõuline panustamine noortetöösse, räägiti põgusalt ka Eesti meistrivõistlustest. Maanteesõidu medalid jagatakse jaanipäeva paiku Tartumaal Lähtes ja maastikusõidu medalid juuli teises pooles Järvamaal Valgehobusemäel.