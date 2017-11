FOTO | Tuleb neetult pikk aasta, "hävitamist" vajab 500 kg lõhet

Team Dimension Data profitiimi liikme üle läks meeskonnas kohe suuremat sorti lõõpimiseks. Sotsiaalmeediast leiab postituse, kus Eiselil on käes taldrik lõheviiludega (seisab paremal) ning juures kiri, et teda ootab pikk aasta, süüa tuleb veel 499,9 kilogrammi. Lõheuputus!

It’s going to be a long year for @EiselBernhard. He’s just been officially handed his 500kg of salmon for winning KOM @ArcticRaceofN & started by prepping breakfast for EBH. Only 499.9 kg to go. pic.twitter.com/wYfgJsq5Rg— Jean Smyth (@JeanSmyth) November 17, 2017