FOTO | Tour de France'i etapivõtja selgitamiseks kasutati fotofinišit, Froome säilitab liidrikoha

Chris Froome jätkab kollase särgiga peale 165 kilomeetri pikkust etappi, ning tema edu teisel kohal oleva Fabio Aru ees on 18 sekundit. Kolmandal kohal olev Romain Bardet kaotab liidrile 23 sekundiga.

Michael Matthews wins Stage 16 of the Tour de France with a photo finish! 📸 #TDF2017 pic.twitter.com/g0pW7a17JB