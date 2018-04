FOTO | Tartus startis põnev rattasõit, mis teeb Lõuna-Eestile täna tiiru peale

Täna, 29. aprillil kell 11 startis Tartus Gran Fondo Estonia ehk ühine suur Eesti rattasõit.

Osalejad sõidavad 169 km marsruudil Tartu-ERM-Aovere-Luunja-Ahja-Mooste-Põlva-Väimela-Ihamaru-Karilatsi-Liiva-Reola-Roiu-Luunja-Tartu.

„Vaatamata hilisele kevadele on hea meel, et huvi ühise rattasõitu ja kultuuri toetava sündmuse vastu on nii suur, et oleme üks pikem ja üks suurema osalejate arvuga aprillikuu rattasündmus Eestis," ütles ürituse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

„Igaühel on täisteenindus, turvatud rada, toitlustus ja see pole võistlus, vaid ühine pikk rattasõit väga tubli koormusega. Igaüks saab valida endale sobiva temporühma ja tulemuseks on parajalt pika katsumusega sõit enne maikuu rattaüritusi ja suurt suve. Soovi korral saab ennast proovile panna ka 10 km kiirenduslõigul, mis on alles 115. kilomeetrist alates, kuid peamine eesmärk on ikkagi ühine rattasõit," lisas Juhanson.

Esimene grupp (35 km/h) peaks jõudma tagasi Tartusse Atlantise maja juurde alates kell 15.30 ning viimane tempogrupp (25 km/h) umbes kell 18.

Järgmine Gran Fondo Estonia toimub Tartust Tallinna (230 km) 20. augustil.