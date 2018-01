FOTO | Rein Taaramäe leidis lahenduse teda üle kümne aasta vaevanud probleemile

Jalgrattur Rein Taaramäe on enda sõnul üle kümne aasta vaevelnud külma ja vihmase ilmaga sõites, sest tema jalad saavad märjaks ja hakkavad külmetama, ent nüüd on ta oma muredele saanud lahenduse.

"Käisin mõned päevad Eestis puhkamas. Täna sai korralik trenn tehtud enne reisi. Juba 11 aastat profina, kuid sellise märja ja külma ilmaga on olnud alati üks ja sama probleem - jalad saavad märjaks ja hakkab külm. Siinkohal pean tänama Allan Orast ja moomoo’d, kes valmistasid mulle ülimalt head vihmapüksid. Säärast ime pole mina varem näinud - külm ei olnud, palav ei olnud. Lihtsalt mõnus!" kirjutas Taaramäe Facebookis, lisades, et ka tema uued tiimikaaslased on pükse kiitnud.