FOTO | Kas Tour de France'il nähti ajaloo kõige napimat fotofinišiga võitu?

Oma selle tuuri juba kolmanda etapivõidu saanud Kittel edestas Boasson Hagenit sisuliselt ühe paberilehe paksuse maaga, mille korraldajad fotofiniši pealt välja suutsid lugeda.

Kittel sai ühtlasi enda selga ka rohelise sprinterite liidrisärgi. Üldarvestuses sileda maa etapp muudatusi kaasa ei toonud - kollases särgis jätkab Chris Froome (Sky).

What a finish!@marcelkittel makes it a hat-trick but it couldn't have been closer #TDF2017 pic.twitter.com/QVqeOsxLB3