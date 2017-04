FOTO: Alutaguse Rattamaratoni korraldajad on lumega kimpus

Pühapäeval kell 12.00 kõlab Bosch Eesti Maastikurattasarja esimese etapi avapauk ning sportlased saadetakse ilmataadi kiuste pidulikult 3. Alutaguse Rattamaratoni rajale. Saare lastesõidud algavad kell 12.10 ning Noorte- ja Matkasõidu trassile minejad alustavad pedaalimist kell 13.15.

Eelmise nädala lõpus maha sadanud lume tõttu tuli rajameistril langetada raske otsus ning viimasel hetkel distantsi muuta – põhisõidu pikkuseks tuleb kokku 41 km ja poolmaraton kulgeb 18 km trassil.

Korraldusmeeskonna liige Tiit Pekk kinnitab, et Alutaguse pärlid on kõik sees. „Kaevanduse osa on pea täiega olemas ning lühendamine tuli pigem ratturitele võib-olla veidi igavamate ning pehme pinnasega lõikude arvelt. Hetkel on siinsed olud kohati suhteliselt talvised ja kui mullu pidime kivist raja ühtlustamiseks teerulli teenuseid kasutama, siis tänavu peaks vist lumesaha tellima,“ naljatles Pekk ja lisas, et võistluse veebilehel on uuendatud rajakaart ning legend kõikidele tutvumiseks üleval.

„Usun, et see on avapauk, mida hiljem meenutada! Soovitan tavapärasest soojemalt riidesse panna ning kuigi trassil on kolm teeninduspunkti, siis tasub harrastajatel kindlasti oma toidu- ning joogivaru kaasa haarata, sest energiat kulub üksjagu. Pärast sõitu saab oma kondid üles soojendada Toila Spa saunades, kuhu sportlased pääsevad poole soodsamalt ja mis on võistluskeskusest vaid 22 minuti autosõidutee kaugusel,“ lubas ta.

Korraldajad soovitavad Pannjärvele saabuda vähemalt tund enne starti.

„Tartust ja Tallinnast jõuab siia umbes kahe tunniga või isegi kiiremini, oleneb ilmast ja teeoludest. Kiirustada ei maksa, pigem tasub sõidu veidi varem alustada,“ soovitas Pekk.

Rajakaart ja registreerimine: www.rattamaratonid.ee

Võistluskalender:

23.04.2017 3. Alutaguse Rattamaraton

20.05.2017 17. Mulgi Rattamaraton

10.06.2017 11. Jõelähtme Rattamaraton

18.06.2017 15. Rakvere Rattamaraton

09.07.2017 Škoda Laagri 17. Rakke Rattamaraton

29.07.2017 17. Elva Rattamaraton

20.08.2017 19. Rõuge Rattamaraton

16.09.2017 20. Tallinna Rattamaraton