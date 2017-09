FOTO | 2. Tartu Teate Rattamaratoni võitis Pro Klubi A-Team

Täna klassikalisel Otepää-Elva maratonirajal peetud 2. Tartu Teate Rattamaratoni võitis Pro Klubi A-Team (Viljar Kannimäe, Taavi Kannimäe, Robi Niit). Võidutiim läbis 89 km ajaga 2.48.24.

Juba maratoni algfaasis said teistelt eest ära kaks meeskonda: Pro Klubi A-Team (avavahetuses pedaalis Viljar Kannimäe) ning Team Amps (Alges Maasikmets). Nimetatud tiimid tulid ka Pringile ehk esimesse teatevahetusse koos. Teisel etapil tegi A-Teami rattur Taavi Kannimäe Team Ampsu Tarmo Neemelaga paariminutilise vahe sisse ning viimases vahetuses suutis A-Teami ankrumees Robi Niit vahet enam-vähem samana hoida. Teisena finišeerinud Team Amps (Maasikmets, Neemela, Kaupo Kattai) kaotas võitjale lõpuks 1 minuti ja 38 sekundiga. Kolmanda koha sai Amps Team (Raul Olle, Helmet Tamkõrv, Imre Avalo).

„Teadsime, et mõlemad Ampsi tiimid on väga kõvad. Me aga sõitsime ühtlaselt – Viljar suutis algul end kenasti kaasas hoida ning kindlasti tegi väga tugeva vahetuse Taavi, kes sõitis vahe sisse,“ ütles oma tiimi võidukalt finišisse toonud Niit. „Teate Rattamaratonil oli hea võimalus enne järgmist pühapäeva õppida tundma maratonirada ja saada kasulik tunnine pingutus,“ lisas ta.

Kokku osales 2. Tartu Teate Rattamaratonil 31 võistkonda. 20. Tartu Rattamaratoni programm jätkub 23. septembril lasteüritustega, mis ühtlasi avavad Euroopa spordinädala. Põhidistantsid sõidetakse päev hiljem, 24. septembril.