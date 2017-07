Fabio Aru: ma ei näinud, et Chris Froome'il oleksid tehnilised probleemid

Tour de France'i eilne 9. etapil tekitas elevust Fabio Aru (Astana) rünnak Mont du Chat'l vahetult pärast seda, kui üldliidril ning võitu kaitsval Chris Froome'il (Sky) tekkisid mehaanilised probleemid. Nüüd väidab Aru, et tema ei teadnud sellest mitte midagi.

"See kõik juhtus just siis, kui ma asusin ründama," selgitas Aru. "Mulle meeldib alati pikalt spurtides võita ja kuus kilomeetrit enne mäe tippu oligi mul plaanis kiirendada." Alles peale seda sai Aru raadiost teada Froome'i tehnilistest probleemidest, kirjutab Spordipartner.

Simon Yates'i (Orica-Scott) arvates on Aru jutt täiesti jama. "Mulle ei meeldi see, mida ta tegi, kuid tegemist on rattasõiduga ning seega võib ta teha, mida tahab. Ma ei pea Aru vastu vimma, kuid võib-olla teised mehed peavad. Ma tõesti ei tea, mida öelda. See, mida ma nägin, polnud õige käitumine."