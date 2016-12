Tänavu maastikurattamaratoni Euroopa meistriks kroonitud Peeter Pruus jätkab ka tuleval aastal Läti profiklubi Rietumu banka - Riga esindamist. Samas klubis on Pruus pedaalinud juba neli hooaega.

Novembris tekkis lootus, et ehk õnnestub klubilises plaanis samm ülespoole teha, aga jutuajamised Hollandi tiimiga Parkhotel Valkenburg jäid mingil hetkel ikkagi soiku.

"Mul tekkis nendega kontakt Hiinas Taihu Lake velotuuril, kus tiimi esindajad ise ligi astusid. Euroopasse tagasi tulles aga huvi jahtus. Nii jätkan samas meeskonnas, kus viimased hooajad," sõnas 27-aastane Raplamaa rattaklubi KoMo kasvandik.

Pruusi sportlikud eesmärgi on ühtviisi seotud nii maantee- kui maastikurattasõiduga. "Läti klubi kalender on pahatihti liikuva iseloomuga ja praegu on väga keeruline öelda, millised jõuproovid kujunevad kõige tähtsamaks. Küll soovin ma maanteesõitude vahel osaleda ka mõnel suuremal maastikurattamaratonil ja seal tulemust teha," andis Pruus aimu, et üritab silma paista kahel rindel.

Jaanuaris ootab teda ees esimene treeninglaager Hispaanias.