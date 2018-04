Ettevaatust, kitsed teel! Eesti ratturi hooaja rikkus jalaluumurd

Mari-Liis Mõttus loodab väga, et saab juuni teisel nädalavahetusel Jõelähtmel Eesti meistrivõistlustel maastikurattamaratonis stardis olla. „Veidi ju aega on, ehk saan selleks ajaks mingil määral võistlushoogu. Vaatame, mis seis pärast kipsi eemaldamist vastu vaatab,“ on rattur lootusrikas.

„Kui juunis võistelda ei õnnestu, siis ehk juulis. Plaanis on nii kodused maastikurattamaratonid, XCO Eesti karikasari ning juuli teises pooles Kiviõlis toimuvad Eesti meistrivõistlused maastikurattakrossis. Kahjuks tuleb loobuda ka reisist koondisega Austriasse, kus on kaks kõrgema kategooria võistlust. Hooaja kalender on tihe, sõite jagub igasse nädalavahetusse, eks jälgin enesetunnet ning teen vastavalt otsuseid.“

